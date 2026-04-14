Аллергикам объяснили, как защититься в период цветения

Избегание контакта с аллергенами поможет аллергикам защититься в период цветения, для этого нужно носить на улице очки и маску, принимать душ после возвращения домой, промывать нос солевыми растворами и чистить кондиционеры. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, снизить выраженность аллергии помогает аллерген-специфическая иммунотерапия, однако, ее нужно проводить заранее. Она отметила, что такой подход позволяет подготовить организм к сезону цветения.

«Самое главное сейчас — избегать контакта с аллергенами. На улице желательно носить очки, можно использовать маску, но ее нужно часто менять. После возвращения домой лучше принять душ, смыть с кожи и волос пыльцу, которая оседает. Можно промывать нос солевыми растворами, они продаются в аптеке. Дома стоит реже открывать окна, почистить кондиционер и использовать его, чтобы фильтры задерживали аллергены», — подчеркнула Чернышова.

Врач добавила, что в случае проявления выраженных симптомов аллергии стоит своевременно обратиться к специалисту для подбора лечения.

Врач-аллерголог Дарья Чернушевич до этого рассказала «Газете.Ru», что при аллергии, в отличие от простуды, не бывает общей слабости, ломоты в теле и повышения температуры. По словам врача, человек может отлично себя чувствовать при поллинозе, даже если у него текут слезы и заложен нос. Чернушевич добавила, что аллергические проявления повторяются из года в год примерно в одно и то же время.

Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются на симптомы аллергии после коронавируса.