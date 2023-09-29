Психолог раскрыла секрет успеха «инфоцыган»

Сегодня в социальных сетях многие люди транслируют исключительно роскошную «легкую» жизнь, где деньги приходят не за реальный труд, а за некую «денежную энергию» и другие эзотерические способы. Из-за этого многим кажется, что работать в компании куда менее престижно, чем быть фрилансером или инфопредпринимателем, рассказала «Газете.Ru» психолог-игропрактик Анастасия Решетникова.

«Поэтому люди не мыслят критически и ведутся на марафоны, которые обещают многократное увеличение в доходе», — объяснила она.

В действительности же, по словам психолога, невозможно стать более успешным без работы над гибкими и твердыми навыками, повышения квалификации от профессионалов и стажировки.

«Даже если вы хотите открыть свой бизнес, лучше учиться у тех, кто основал крупную компанию, показывает реальные достижения. А у продавцов подобного легкого счастья, как правило, на счету только деятельность в социальных сетях и заработок на тех, кто верит в их курсы», — подчеркнула эксперт.

Решетникова отметила, что большинство поставщиков легкого успеха — профессиональные психологи и манипуляторы.

«Перед продажей своих продуктов они делают «прогрев», где давят на слабые стороны своей аудитории. К тому же огромная часть таких курсов делается не лично блогером, а его продюсером с командой профессиональных сценаристов. Они снимают целый фильм для социальных сетей с объяснением, почему работать в офисе не покладая рук, жить без драгоценностей и дорогущих иномарок — стыдно и не престижно. Конечно, люди всегда цепляются за подобные вещи и хотят верить, что у них может сложиться такая же богатая жизнь после покупки курса», — добавила она.

Третья причина популярности инфопродуктов в том, что люди последние несколько лет сталкиваются с нестабильностью и кризисами.

«Продажа легкого успеха началась во время изоляции, когда люди временно были сокращены на работе и сидели без понимания своего будущего. В то время как в интернете им обещают постоянный доход и уверенность в завтрашнем дне. Чем больше люди ощущают себя небезопасно, тем легче продать им чужие мечты и жизнь миллионера», — заявила специалист.

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