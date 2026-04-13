Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Власти ответили на угрозы россиянина устроить расправу над бездомными собаками

Разгневанный кузбассовец угрожает властям расправиться с бродячими собаками
Shutterstock

Житель посёлка Темиртау в Кемеровской области Илья Середюк обратился к властям с угрозой устроить расправу над бездомными собаками. Он заявил, что они представляют опасность для его детей, пообещав, что если никто не примет меры, он начнет травить животных, пишет Сiбдепо.

Сообщения с угрозами мужчина оставил в чате главы региона, отметив, что в его поселке с прошлого года бездомная собака родила уже 12 щенков. Все они грозят вырасти во взрослых опасных псов, от которых уже страдают дети, отметил Середюк.

«Детей кусает, вынуждены детей в школу провожать, ночью идёшь на электричку – рычат и кидаются. Я начну их травить», — предупредил мужчина.

На свои угрозы он получил ответ от Управления ветеринарии Кузбасса, сотрудники которого сообщили, что уже получили заявку на отлов бездомных животных в данном районе. Также жителям напомнили о возможности сообщить о появлении бродячих собак по телефону: 8 (38473) 33-560 и через специальную интерактивную карту на сайте Управления или местной мэрии.

Напомним, до этого в Кузбассе ребенка прямо во время урока физкультуры на территории школы покусала собака. Инцидент произошел 4 марта в гимназии №2 в городе Таштаголе. Пострадавшую школьницу отвели в травмпункт, где оказали ей первую помощь и назначили прививки.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
