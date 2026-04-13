Власти ответили на угрозы россиянина устроить расправу над бездомными собаками

Житель посёлка Темиртау в Кемеровской области Илья Середюк обратился к властям с угрозой устроить расправу над бездомными собаками. Он заявил, что они представляют опасность для его детей, пообещав, что если никто не примет меры, он начнет травить животных, пишет Сiбдепо.

Сообщения с угрозами мужчина оставил в чате главы региона, отметив, что в его поселке с прошлого года бездомная собака родила уже 12 щенков. Все они грозят вырасти во взрослых опасных псов, от которых уже страдают дети, отметил Середюк.

«Детей кусает, вынуждены детей в школу провожать, ночью идёшь на электричку – рычат и кидаются. Я начну их травить», — предупредил мужчина.

На свои угрозы он получил ответ от Управления ветеринарии Кузбасса, сотрудники которого сообщили, что уже получили заявку на отлов бездомных животных в данном районе. Также жителям напомнили о возможности сообщить о появлении бродячих собак по телефону: 8 (38473) 33-560 и через специальную интерактивную карту на сайте Управления или местной мэрии.

Напомним, до этого в Кузбассе ребенка прямо во время урока физкультуры на территории школы покусала собака. Инцидент произошел 4 марта в гимназии №2 в городе Таштаголе. Пострадавшую школьницу отвели в травмпункт, где оказали ей первую помощь и назначили прививки.

