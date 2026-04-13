Общество

Женщина, пережившая остановку сердца на 13 минут, рассказала об увиденном в раю

Женщина из американского штата Колорадо заявила, что попала в рай после того, как потеряла сознание во время аварии. Об этом сообщает Daily Mail.

Уроженка США по имени Николь Керр врезалась в огромный валун на машине, после чего потеряла сознание на 13 минут.

Как рассказала сама пострадавшая, она парила над медиками и видела, как ее накрывают одеялом. В какой-то момент ее окутал белый свет, который «окутал каждую клеточку ее существа и вызвал чувство блаженства».

После этого Керр попала в рай, где ее встретил ангел. Он заявил, что ей пора вернуться на Землю, так как ее миссия не окончена.

«Я даже спорила с ним. Я кричала, что не хочу уходить и хочу остаться в этом блаженстве навсегда. Но у меня не было выбора», – рассказала женщина.

В тот момент она понимала, что в аварии получила много травм, поэтому не хотела возвращаться.

В результате Керр получила множественные переломы, раздробленный таз, травмы головы и грудной клетки. Также вскоре у нее развился сепсис. Несмотря на серьезные травмы, она смогла вернуться к нормальной жизни.

