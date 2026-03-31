Врач рассказала, как правильно использовать крем с SPF в городе весной

Весной перед прогулками в городе достаточно использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или 20. Об этом «Москве 24» рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Средства с SPF 30 и 50 нужны только во время отдыха на юге, где солнце более активно, уточнила дерматолог.

По ее словам, в это время года средневолновое ультрафиолетовое излучение (UVB-лучи) становится активным, что может спровоцировать фотостарение кожи, пигментацию, сухость, а также привести к развитию меланомы. При этом UVB-лучи не могут проникать через стекло, в отличие от длинных UVA-лучей. Последние слабее воздействуют на кожу, но активны круглый год.

«Хорошая новость заключается в том, что на сегодняшний день почти любой дневной крем имеет небольшое количество защиты от UVA-лучей, которого хватает городским жителям. Поэтому тем, кто просто выходит утром на работу, едет в авто или на общественном транспорте, а потом работает в офисе даже возле окон, дополнительного средства с SPF не требуется», — сказала Скорогудаева.

Врач также призвала не использовать солнцезащитные средства с химическими фильтрами, поскольку они могут навредить здоровью.

Врач-косметолог, дерматовенеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова до этого рассказала «Газете.Ru», что адаптивный солнцезащитный крем не нужно обновлять каждые два часа. Анчикова пояснила, что в основе технологии лежат не фильтры в привычном понимании, а электронные наночастицы.

Ранее россиян предупредили об опасности прогулок без солнцезащитных очков весной.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
