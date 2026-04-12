Общество «Знание» провело лекции о космической подготовке и секретах вселенной

Просветительская организация «Знание» запустила тематическую акцию «Космос со Знанием» в рамках Недели космоса в России. Мероприятия приурочены к 65-летию первого полета человека в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года, сообщили в пресс-службе организации.

В лекциях приняли участие школьники, студенты, рабочая молодежь и представители старшего поколения. Лекторы, среди которых космонавты и специалисты отрасли, рассказали о достижениях российской космонавтики. Встречи были организованы в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всего состоялось порядка 1500 лекций, собравших 40 тыс. слушателей.

Заместитель гендиректора «Знания» Георгий Будный уточнил, что тематическая акция ко Дню космонавтики проходит уже во второй раз.

«Для нашей страны, да и всего мира, это очень весомая дата, которая стала символом прорыва и дала импульс развития науки. Задача «Знания» — сформировать у молодежи целостное представление об историческом значении первого полета человека в космос, и дать возможность испытать гордость за достижения отечественной науки и техники», — сказал он.

Наиболее запоминающимися для молодежи стали встречи с космонавтами. В Санкт-Петербурге школьники и студенты встретились с летчиком-космонавтом Андреем Борисенко, в ХМАО–Югре побывал космонавт-испытатель Андрей Бабкин, в Карачаево-Черкесии прошел телемост с космонавтом Олегом Артемьевым, на Урале выступил летчик-космонавт Александр Калери.

«Во-первых, исполнилась моя заветная мечта. Во-вторых, нахлынуло огромное чувство ответственности. А главное – это невероятная увлекательность всего происходящего. Ведь одно дело слушать рассказы и учить теорию, а совсем другое – пережить, испытать и увидеть все это на собственном опыте», — сказал Карели.

Участников также познакомили с технологиями космодрома «Восточный», циклом жизни космической ракеты, устройством ракет-носителей и спецификой подготовки к пускам.

Встречи с представителями отрасли продолжатся и на следующей неделе. Акция продлится до 19 апреля.