Стоматолог потерял иглу в организме 9-летней девочки

112: в Петрозаводске стоматолог оставила в желудке 9-летней девочки иглу
Harbucks/Shutterstock/FOTODOM

В Петрозаводске стоматолог оставила в организме девятилетней девочки иглу. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Медики спохватились не сразу, а позвонили матери девочки лишь, когда семья вернулась домой после приема. Их попросили вернуться в медучреждение, где хирург объяснил, что в желудке девочки может быть стоматологический инструмент.

Рентген выявил инородное тело в организме ребенка. Специалисты провели эндоскопическую операцию, но она не привела к положительному результату — к тому времени игла уже провалилась в кишечник. Тогда медики решили поставить девочке клизмы, но и они оказались безрезультатны. К этому моменту у ребенка уже начались боли.

Повторный рентген показал, что игла сместилась в толстый кишечник. Девочке грозила операция. Однако спустя два дня мучений инструмент вышел сам.

Бабушка девочки утверждает, что стоматолог, которая оставила иглу внутри маленькой пациентки, не принесла извинений семье. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

До этого у жителя Москвы обнаружили проблемы с сердцем спустя некоторое время после установки импланта. Россиянин сделал УЗИ сердца и узнал, что в органе появилась целая колония бактерий, которая «прогрызла» там дыру. В качестве причины попадания в сердце микроорганизмов кардиолог указал именно некачественный имплант.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию от стоматолога за проглоченные инструменты.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!