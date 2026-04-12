Юрист предупредил рыбаков о штрафах в 500 тыс. рублей

Юрист Хаминский напомнил о запрете на ловлю рыбы в период нереста
Весной в России вводятся ограничения и запреты на ловлю определенных видов рыбы, в случае их нарушения рыбакам могут грозить штрафы до 500 тыс. рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он напомнил, что запрет на рыбную ловлю в РФ действует в период с 20 апреля по 20 июня, когда идет нерест. В это время запрещается промышленное рыболовство и устанавливаются некоторые ограничения для любительской рыбалки. Так, рыбакам может грозить штраф в 500 тыс. рублей и даже исправительные работы сроком до двух лет, если они ловят рыбу «в местах нереста или на миграционных путях к ним», уточнил юрист.

В этот период разрешается ловить рыбу одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи, а применять взрывчатые или химические вещества запрещается, напомнил Хаминский.

С 2021 года в России действуют новые нормы закона о любительском рыболовстве, которые установили презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования.

Ранее россиян предупредили о штрафах до 700 тыс. рублей за заросшие участки.

 
Путин поздравил с Пасхой, переговоры США с Ирана провалились, а показания за воду теперь надо передавать иначе. Что нового к утру 12 апреля
