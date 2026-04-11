«Аэрофлот» поздравит пассажиров с праздником Пасхи

«Аэрофлот» поздравит пассажиров, вылетающих из Москвы 12 апреля, с праздником Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что авиаперевозчик подготовил для пассажиров пасхальные подарки. Во всех классах обслуживания на собственных рейсах «Аэрофлота» путешественников ждет сладкое угощение. Ограничения присутствуют на ряде рейсов.

Как уточнили в авиакомпании, подарки к Светлому Христову Воскресению изготовили российские кондитеры специально для «Аэрофлота».

Так, в классе «Бизнес» пассажирам предложат эксклюзивную пасхальную открытку с натуральным молочным шоколадом. Пассажиров классов «Комфорт» и «Эконом» ждут имбирные пряники в виде кулича с пожеланиями Светлой Пасхи.

В «Аэрофлоте» рассказали, что всего авиакомпания планирует загрузить на праздничные рейсы 3 тыс. шоколадных открыток и более 35 тыс. пряников. Акция распространяется на собственные рейсы Аэрофлота, вылетающие из базового аэропорта перевозчика в день праздника.

Напомним, Пасха — главный христианский праздник, который символизирует победу над смертью и надежду на вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают и воспевают чудесное Воскресение Христово.