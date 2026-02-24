Россиянин задавил пешехода и зарубил топором отца

На Алтае мужчина сбил пенсионерку и напал на отца с топором

Житель Алтайского края сбил пенсионерку, приходившую дорогу по пешеходному переходу и попросил отца взять вину на себя, получив отказ он напал на мужчину с топором. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в селе Кулунда. 40-летний мужчина на высокой скорости сбил пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу. Спасти пострадавшую не удалось. Водитель скрылся и отправился к отцу. Он попросил пожилого родителя взять вину за ДТП на себя, но тот отказался.

Тогда сын схватил топор и нанес отцу множественные удары по голове и телу. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить длительный срок заключения.

До этого в Вологде мужчина с топором ограбил магазин. В торговую точку ворвался неизвестный. Угрожая продавцу топором, он потребовал выручку Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала злоумышленнику три тысячи рублей, которые были в кассе. Ранее судимый вологжанин признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее девочка-подросток ударила ножом отца, когда тот избивал маму.