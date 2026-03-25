Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье спасли пенсионерку, которая потерялась и пролежала в снегу восемь часов

Кадр из видео/VK

В Подмосковье волонтерам чудом удалось спасти 84‑летнюю пенсионерку, которая пролежала около восьми часов в снегу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В воскресенье, 22 марта, Елизавета Григорьевна ушла из дома одна, после чего ее близкие подняли тревогу. Связаться с ней было невозможно, так как женщина почти не разговаривает. Поиски сразу же взял на себя добровольческий отряд, волонтеры тщательно обследовали ближайшие улицы, а затем вышли к месту, где пенсионерка обычно гуляла.

Поисковики решили отсмотреть записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему выяснилось, что пенсионерка направилась в природную зону. Охранник пропустил волонтеров на территорию, и в итоге бабушку нашли среди деревьев, лежащую на холодной земле. Несмотря на длительное пребывание на морозе, Елизавета Григорьевна выжила и была передана медикам.

Ранее пожилая калининградка упала и три дня пролежала на полу в ожидании помощи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
