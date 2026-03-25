В Подмосковье спасли пенсионерку, которая потерялась и пролежала в снегу восемь часов

В Подмосковье волонтерам чудом удалось спасти 84‑летнюю пенсионерку, которая пролежала около восьми часов в снегу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В воскресенье, 22 марта, Елизавета Григорьевна ушла из дома одна, после чего ее близкие подняли тревогу. Связаться с ней было невозможно, так как женщина почти не разговаривает. Поиски сразу же взял на себя добровольческий отряд, волонтеры тщательно обследовали ближайшие улицы, а затем вышли к месту, где пенсионерка обычно гуляла.

Поисковики решили отсмотреть записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему выяснилось, что пенсионерка направилась в природную зону. Охранник пропустил волонтеров на территорию, и в итоге бабушку нашли среди деревьев, лежащую на холодной земле. Несмотря на длительное пребывание на морозе, Елизавета Григорьевна выжила и была передана медикам.

Ранее пожилая калининградка упала и три дня пролежала на полу в ожидании помощи.