Политолог заявил о кризисе представительной демократии за рубежом

Политолог Асафов: люди доверяют «Единой России», потому что видят ее работу

За рубежом сегодня наблюдается довольно серьезный кризис представительной демократии, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, политолог Александр Асафов, говоря о ситуации с доверием к правящим партиям в мире.

Ранее первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты России Армен Гаспарян, анализируя рейтинги правящих партий Европы, сообщил в своем Telegram-канале, что «Единая Россия» в условиях общемировой нестабильности, влияющей на социальные настроения, демонстрирует один их самых высоких показателей поддержки населения — 30%. Выше уровень поддержки — 32% — лишь у испанской правящей «Народной партии».

Асафов отметил, что партия «Единая Россия» имеет высокий рейтинг доверия в связи с тем, что воспринимается как актор изменений, поддержки и заботы о людях.

«Во многих странах люди теряют доверие к парламентским институтам, к электоральным процессам, поскольку их партии ограничиваются лишь политтехнологическими лозунгами перед выборами, а затем ведут непонятную и не близкую людям повестку: по поддержке киевского режима, по увеличению сложности доступа к социальным услугам», — пояснил политолог.

В России, как напомнил Асафов, все исследования демонстрируют доверие граждан к выборам и партиям, готовность людей участвовать в голосовании демонтирует рост. Это, по мнению политолога, говорит о зрелости российского политического пространства, вовлеченности людей в важные государственные процессы и их доверии к ним.

Он также отметил, что на фоне грядущих выборов в Госдуму партии в России cегодня чаще заявляют о себе, предлагают различные идеи и критикуют политических конкурентов. На фоне этого неизбежна волатильность рейтингов, это является нормой.

«Но если мы посмотрим на другой важный показатель — показатель доверия — то увидим, что «Единая Россия» пользуется высоким доверием, потому что пока остальные политические акторы в партийном поле сосредоточены на выбранной повестке и занимаются продуцированием обещаний либо возмущений, она отчитывается о большой проделанной работе за последние пять лет и формирует план не только на следующую пятилетку, но и на тактическую и стратегическую дистанцию», — подчеркнул Асафов.

Граждане, по его словам, видят работу «Единой России» и ее результаты, то, что партия составляет народную программу из реальных запросов людей и выполняет ее. Потому наделяют ее высоким доверием, резюмировал политолог.