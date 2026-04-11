Политолог заявил о кризисе представительной демократии за рубежом

За рубежом сегодня наблюдается довольно серьезный кризис представительной демократии, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, политолог Александр Асафов, говоря о ситуации с доверием к правящим партиям в мире.
Ранее первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты России Армен Гаспарян, анализируя рейтинги правящих партий Европы, сообщил в своем Telegram-канале, что «Единая Россия» в условиях общемировой нестабильности, влияющей на социальные настроения, демонстрирует один их самых высоких показателей поддержки населения — 30%. Выше уровень поддержки — 32% — лишь у испанской правящей «Народной партии».
Асафов отметил, что партия «Единая Россия» имеет высокий рейтинг доверия в связи с тем, что воспринимается как актор изменений, поддержки и заботы о людях.
«Во многих странах люди теряют доверие к парламентским институтам, к электоральным процессам, поскольку их партии ограничиваются лишь политтехнологическими лозунгами перед выборами, а затем ведут непонятную и не близкую людям повестку: по поддержке киевского режима, по увеличению сложности доступа к социальным услугам», — пояснил политолог.
В России, как напомнил Асафов, все исследования демонстрируют доверие граждан к выборам и партиям, готовность людей участвовать в голосовании демонтирует рост. Это, по мнению политолога, говорит о зрелости российского политического пространства, вовлеченности людей в важные государственные процессы и их доверии к ним.
Он также отметил, что на фоне грядущих выборов в Госдуму партии в России cегодня чаще заявляют о себе, предлагают различные идеи и критикуют политических конкурентов. На фоне этого неизбежна волатильность рейтингов, это является нормой.
«Но если мы посмотрим на другой важный показатель — показатель доверия — то увидим, что «Единая Россия» пользуется высоким доверием, потому что пока остальные политические акторы в партийном поле сосредоточены на выбранной повестке и занимаются продуцированием обещаний либо возмущений, она отчитывается о большой проделанной работе за последние пять лет и формирует план не только на следующую пятилетку, но и на тактическую и стратегическую дистанцию», — подчеркнул Асафов.
Граждане, по его словам, видят работу «Единой России» и ее результаты, то, что партия составляет народную программу из реальных запросов людей и выполняет ее. Потому наделяют ее высоким доверием, резюмировал политолог.