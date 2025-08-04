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Бортпроводник подглядывал за детьми в туалете самолета, спрятав камеру под наклейками

В США бортпроводник подглядывал за детьми в туалете и получил 18,5 лет тюрьмы
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Blue Ridge Regional Jail Authority

В США бортпроводнику, который подглядывал за детьми в туалете самолета, дали 18,5 лет тюрьмы. Об этом сообщает The Washington Post.

Все случилось в 2023 году. Бортпроводник Эстес Картер Томпсон III устанавливал замаскированный наклейками телефон с включенной камерой в туалетах самолетов. В какой-то момент 14-летняя пассажирка заметила устройство и сообщила родителям, что привело к задержанию Томпсона после посадки воздушного судна.

При обыске в его облачном хранилище обнаружили видео с пятью несовершеннолетними жертвами, а также AI-сгенерированные материалы порнографического характера. Прокуратура Массачусетса подчеркнула, что действия преступника подорвали доверие и чувство безопасности у пострадавших девочек.

Томпсон признал вину и выразил раскаяние. Помимо тюремного срока, суд назначил ему пять лет надзора после освобождения с обязательной регистрацией в качестве сексуального преступника и прохождением специализированной программы лечения.

Ранее медбрат снимал и подглядывал за посетителями супермаркета в туалете.

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