Бортпроводник подглядывал за детьми в туалете самолета, спрятав камеру под наклейками

В США бортпроводник подглядывал за детьми в туалете и получил 18,5 лет тюрьмы

В США бортпроводнику, который подглядывал за детьми в туалете самолета, дали 18,5 лет тюрьмы. Об этом сообщает The Washington Post.

Все случилось в 2023 году. Бортпроводник Эстес Картер Томпсон III устанавливал замаскированный наклейками телефон с включенной камерой в туалетах самолетов. В какой-то момент 14-летняя пассажирка заметила устройство и сообщила родителям, что привело к задержанию Томпсона после посадки воздушного судна.

При обыске в его облачном хранилище обнаружили видео с пятью несовершеннолетними жертвами, а также AI-сгенерированные материалы порнографического характера. Прокуратура Массачусетса подчеркнула, что действия преступника подорвали доверие и чувство безопасности у пострадавших девочек.

Томпсон признал вину и выразил раскаяние. Помимо тюремного срока, суд назначил ему пять лет надзора после освобождения с обязательной регистрацией в качестве сексуального преступника и прохождением специализированной программы лечения.

Ранее медбрат снимал и подглядывал за посетителями супермаркета в туалете.