ON Медиа и радио Sputnik запустили видеоподкаст о космической истории

ON Медиа: 35% россиян хотят знать больше об открытиях и исследовании Вселенной

Холдинг ON Медиа и радио Sputnik запустили совместный видеоподкаст «Первые среди звезд», приуроченный к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Как показало исследование холдинга ON Медиа, только 51% россиян знают, что в космосе нет звука. По данным опроса, 38% россиян хотели бы узнать о жизни на других планетах, а еще 35% — об открытиях и исследовании Вселенной.

Подкаст включает в себя девять серий о ключевых этапах отечественной космонавтики. Ведущие рассказали о советской космической программе, подготовке первого отряда космонавтов, технических прорывах отрасли и современных инициативах, включая Российскую орбитальную станцию и лунные проекты.

По мнению 87% россиян, Юрий Гагарин остается воплощением космической эпохи, а 36% респондентов называют Сергея Королева. Третье место заняла Валентина Терешкова (29%).

Ведущими проекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Ольга Любимова, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, летчик-космонавт, командир МКС Сергей Кудь-Сверчков и другие.

«Для нас Циолковский, Королев, Гагарин, Титов, Леонов, Терешкова и другие первооткрыватели космоса – часть нашей истории, которая создала фундамент для того, чтобы сегодня мы делали все возможное для закрепления достигнутых ранее успехов и обеспечения технологического суверенитета России», — отметил Володин.

Что касается любимых отечественных фильмов о космосе, 37% россиян называют ленту «Гостья из будущего», 34% — «Тайну третьей планеты», а 27% — «Кин-дза-дза».

Гендиректор ON Медиа Софья Митрофанова отметила, что гагаринский старт изменил мир.

«Наш подкаст «Первые среди звезд» – о том, что за великими космическими достижениями стоит титанический труд людей, вера в свое дело, и настоящие научные подвиги «, — отметила она.

Также в ходе исследования удалось выяснить, сколько россиян верят в мифы о космосе. Большинство (84%) уверены, что в невесомости все «парит», 79% считают, что в космосе очень холодно, а 71% верят в существование «темной стороны» Луны.

Проект вышел в федеральном радиоэфире и социальных сетях радио Sputnik, на портале «Хроники времени» и сайте «История.РФ». Выпуски будут выходить ежедневно в течение Недели космоса с 6 по 12 апреля.