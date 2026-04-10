Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

ON Медиа и радио Sputnik запустили видеоподкаст о космической истории

ON Медиа: 35% россиян хотят знать больше об открытиях и исследовании Вселенной
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Холдинг ON Медиа и радио Sputnik запустили совместный видеоподкаст «Первые среди звезд», приуроченный к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Как показало исследование холдинга ON Медиа, только 51% россиян знают, что в космосе нет звука. По данным опроса, 38% россиян хотели бы узнать о жизни на других планетах, а еще 35% — об открытиях и исследовании Вселенной.

Подкаст включает в себя девять серий о ключевых этапах отечественной космонавтики. Ведущие рассказали о советской космической программе, подготовке первого отряда космонавтов, технических прорывах отрасли и современных инициативах, включая Российскую орбитальную станцию и лунные проекты.

По мнению 87% россиян, Юрий Гагарин остается воплощением космической эпохи, а 36% респондентов называют Сергея Королева. Третье место заняла Валентина Терешкова (29%).

Ведущими проекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры Ольга Любимова, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, летчик-космонавт, командир МКС Сергей Кудь-Сверчков и другие.

«Для нас Циолковский, Королев, Гагарин, Титов, Леонов, Терешкова и другие первооткрыватели космоса – часть нашей истории, которая создала фундамент для того, чтобы сегодня мы делали все возможное для закрепления достигнутых ранее успехов и обеспечения технологического суверенитета России», — отметил Володин.

Что касается любимых отечественных фильмов о космосе, 37% россиян называют ленту «Гостья из будущего», 34% — «Тайну третьей планеты», а 27% — «Кин-дза-дза».

Гендиректор ON Медиа Софья Митрофанова отметила, что гагаринский старт изменил мир.

«Наш подкаст «Первые среди звезд» – о том, что за великими космическими достижениями стоит титанический труд людей, вера в свое дело, и настоящие научные подвиги «, — отметила она.

Также в ходе исследования удалось выяснить, сколько россиян верят в мифы о космосе. Большинство (84%) уверены, что в невесомости все «парит», 79% считают, что в космосе очень холодно, а 71% верят в существование «темной стороны» Луны.

Проект вышел в федеральном радиоэфире и социальных сетях радио Sputnik, на портале «Хроники времени» и сайте «История.РФ». Выпуски будут выходить ежедневно в течение Недели космоса с 6 по 12 апреля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!