На конференции Data Fusion рассказали об ИИ-трансформации в медиа

При взаимодействии медиа и нейросетей сейчас наблюдается гиперперсонализация, то есть осознанное потребление пользователем информации как ответ на массовое производство «синтетического» текста, заявила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках конференции по анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion.

Она отметила, что в «Рамблере» видят все изменения и тренды в паттернах взаимодействия с контентом.

«Мы следим за изменениями самих пользователей, для которых мы делаем продукты и сервисы. Понимаем их боли, желания, потребности. Это крайне важно для действительно полезных инноваций», — сказала она.

В обсуждении вопросов ИИ-трансформации в медиа также приняли участие медиаменеджер, автор Telegram-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин, руководитель группы B2B-продуктов в «Дзене» Ольга Стукалова и другие.