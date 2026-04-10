Бразилия усилила меры по защите детей в соцсетях

Юрист Бороненко: идея Бразилии по вопросам защиты детей в соцсетях интересна
Вступивший в Бразилии в силу закон, направленный на защиту несовершеннолетних от деструктивного контента в интернете, интересен, особенно на фоне стремления ряда стран решить проблему методом тотального запрета, заявила член общественного совета при Минцифры России, член Ассоциации юристов России Ольга Бороненко.

Новый закон в Бразилии обязывает пользователей младше 16 лет привязывать аккаунты в социальных сетях к родителям или законным представителям, а также запрещает использование функций, усиливающих зависимость, включая бесконечную прокрутку и автозапуск видео. Закон также требует от цифровых платформ внедрения эффективных механизмов проверки возраста.

«Бразильцы, по сути, пробуют более тонкую настройку системы. Другое дело, что без технологической независимости и при уязвимой системе контроля это может остаться хорошей идеей на бумаге, но с ограниченным эффектом на практике», — сказала Бороненко.

Она добавила, что такой подход может быть полезен и для России.

«Здесь просматривается попытка совместить защиту несовершеннолетних с сохранением доступа к цифровым сервисам, без радикальных ограничений», — отметила она.

Также эксперт РОЦИТ, блогер и журналист Илья Гогуа заявил, что в Бразилии стремятся найти баланс между защитой детей и сохранением нормального пользовательского опыта.

«Это выглядит более гибко и более жизнеспособно в долгосрочной перспективе. При этом иллюзий быть не должно, потому что у Бразилии нет собственных глобальных платформ, и регулировать приходится в основном чужие экосистемы», — сказал он.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!