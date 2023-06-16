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Путин вручил Терешковой орден Гагарина

Президент РФ Путин вручил Терешковой орден Гагарина

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту, депутату Государственной Думы Валентине Терешковой орден Гагарина. Об этом сообщает РИА Новости.

Сама Терешкова рассказала, что никогда в жизни еще так не волновалась.

Терешкова подчеркнула, что имя первого космонавта Юрия Гагарина «в нашей памяти».

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала, что орден Гагарина, который президент России Владимир Путин вручил первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой, изготовлен из цельного сплава серебра и обрамлен фианитами.

Терешкова стала первым обладателем ордена Гагарина, получив его за выдающиеся заслуги в освоении космоса.

Утром 16 июня стало известно, что Путин наградил Терешкову орденом Гагарина. Указ президента был опубликован на портале правовой информации.

Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом. Полет, который продолжался почти трое суток, она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6.

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