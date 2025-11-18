Вымогатели избили тюменского предпринимателя и получили почти 24 года на двоих

В Тюмени двух мужчин осудили за нападение на бизнесмена с целью вымогательства

Двух мужчин осудили за вымогательство и избиение предпринимателя из Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Прошлой осенью сообщники вышли на связь с предпринимателем, занимающимся строительным бизнесом. Угрожая применением физической силы, он требовали, чтобы мужчина вернул другому бизнесмену задолженность в размере 250 тыс. рублей за якобы некачественное выполнение строительных работ.

В январе 2025 года злоумышленники получили очередной отказ и избили потерпевшего на одной из строительных площадок Тюменского района. Здоровью жертвы был причинен тяжкий вред.

Нападавшие были признаны виновными по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Тюменский районный суд назначил одному из фигурантов наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 10 месяцев, второй получил 12 лет исправительной колонии строгого режима.

