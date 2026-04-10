Участник программы «Время героев» получил назначение на новую должность

Участник «Времени героев» стал замминистра молодежной политики Самарской области
Участник программы «Время героев», Герой России Андрей Еремин стал заместителем министра молодежной политики Самарской области, сообщается на сайте программы.

Как отметил Еремин, молодежи важно видеть реальные возможности для роста и развития.

«Поэтому ключевая задача – развивать среду, в которой можно раскрыть потенциал. Вместе с командой мы будем выстраивать системную работу, которая помогает молодежи брать на себя ответственность, предлагать решения и воплощать свои идеи в жизнь», — сказал он.

Наставником Еремина по программе выступает губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, Еремин сможет применить свой опыт на новой должности.

«Программа «Время героев» дает возможность применить опыт на новом уровне – в системе государственного управления», — сказал он.

Напомним, в июне 2025 года Андрей Еремин стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

 
Теперь вы знаете
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
