В Москве пройдет Антимонопольный форум

Цифровая экономика станет главной темой Антимонопольного форума, который пройдет в Москве 26 мая, сообщает пресс-служба Ассоциации антимонопольных экспертов.

В этом году ожидается участие более 350 экспертов, среди которых руководители компаний, консультанты, представители ФАС России и академического сообщества.

В ассоциации отметили, что доля цифровой экономики в ВВП России превысила 4%, а объем электронной торговли – 11,5 трлн рублей.

Программа форума включает в себя 11 тем, среди которых маркетплейсы, финтех, фармацевтика, интернет-реклама, контроль ФАС за продуктами российского ИТ, ИИ и другие.

Организаторы отмечают, что на форуме формируется повестка регулирования и правоприменения на год вперед.

