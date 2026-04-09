Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Faberlic выбрало гольфистку Алису Молоканову лицом линии TeenSkin

Faberlic запустит кампанию с гольфисткой Алисой Молокановой ко Дню молодежи
mof.golf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Faberlic представило новую кампанию для молодой аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что лицом линии TeenSkin, которая появится летом этого года, стала гольфистка Алиса Молоканова. Спортсменка занимается гольфом более 7 лет и вошла в число лидеров возрастного рейтинга.

Молоканова одержала победу на GC Milano Junior Trophy в Италии, завоевала серебро международного чемпионата в ОАЭ, приняла участие в Кубке России. Кроме того, в ее графике — регулярные тренировки и международные турниры. Эти качества отметили в компании как близкие духу бренда.

«TeenSkin — это про формирование здоровых привычек в уходе за собой с подросткового возраста. Для нас важно говорить с молодой аудиторией на понятном ей языке и при этом давать ей позитивные примеры успеха, амбиций и достижений», — подчеркнула исполнительный директор Faberlic Анникова Алла.

Новую линию разработали специально для молодой кожи (13+) с учетом чувствительности и склонности к несовершенствам. При этом средства доступны как девушкам, так и молодым людям. В основе формул использовали мягкие очищающие компоненты и активы: салициловую кислоту, пантенол, ниацинамид. Кроме того, продукты применимы для ежедневного ухода без сложных многоступенчатых ритуалов.

«Для меня большая честь стать амбассадором линии TeenSkin от Faberlic. Я всегда верила, что спорт и красота идут рука об руку. Эта линия косметики поможет молодым людям ухаживать за кожей и чувствовать себя уверенно, достигая своих целей — как в спорте, так и в жизни», — сказала Молоканова.

Кампанию с ее участием стартует в июне 2026 года ко Дню молодежи.

 
Теперь вы знаете
Как выспаться и все успеть? Сколько на самом деле нужно сна для здоровья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
