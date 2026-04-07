В США женщина спасла тонущего мужчину, а потом узнала, что он опасный преступник, пишет WPBF.

Жительница Веро-Бич бросилась в океан, чтобы помочь мужчине, который, по ее словам, боролся с волнами у пляжа. По словам американки, он говорил, что устал и «больше никогда не выйдет так далеко», а также что планирует «взять длительный отпуск».

Позже выяснилось, что мужчина, которому она помогла, — Джесси Эллис, разыскиваемый за серию тяжких преступлений. Женщина призналась, что тогда не знала о его предполагаемых преступлениях, и добавила, что не могла оставить его в воде ни при каких обстоятельствах, так как «у каждого что-то происходит».

Полиция все еще ищет Эллиса, скрывшегося после своего спасения в неизвестном направлении, и просит всех местных жителей, кто его заметит, немедленно звонить 911.

