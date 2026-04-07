Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Женщина спасла тонущего мужчину, а потом узнала, что он опасный преступник

Akifyeva S/Shutterstock/FOTODOM

В США женщина спасла тонущего мужчину, а потом узнала, что он опасный преступник, пишет WPBF.

Жительница Веро-Бич бросилась в океан, чтобы помочь мужчине, который, по ее словам, боролся с волнами у пляжа. По словам американки, он говорил, что устал и «больше никогда не выйдет так далеко», а также что планирует «взять длительный отпуск».

Позже выяснилось, что мужчина, которому она помогла, — Джесси Эллис, разыскиваемый за серию тяжких преступлений. Женщина призналась, что тогда не знала о его предполагаемых преступлениях, и добавила, что не могла оставить его в воде ни при каких обстоятельствах, так как «у каждого что-то происходит».

Полиция все еще ищет Эллиса, скрывшегося после своего спасения в неизвестном направлении, и просит всех местных жителей, кто его заметит, немедленно звонить 911.

Ранее мужчина спас из тонущего автомобиля женщину на восьмом месяце беременности.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
