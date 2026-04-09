Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

«Народный фронт» начал сбор средств для помощи жителям Дагестана

«Народный фронт» запустил сбор средств «Дагестан, мы с тобой» для помощи пострадавшим от ЧС в регионе, сообщает пресс-служба движения.

В «Народном фронте» отметили, что из-за паводка во многих населенных пунктах нарушено электроснабжение и подача газа, повреждены дороги, подтоплены жилые дома.

Также в пресс-службе движения добавили, что пострадавшим в Дагестане требуются генераторы, емкости для хранения топлива, погружные насосы для откачки воды, тепловые пушки, питьевая вода, лекарства, пауэрбанки и другие вещи.

Кроме того, с первого дня ЧС в регионе работает гуманитарная миссии «Молодежки Народного фронта», в рамках которой волонтеры помогают эвакуировать пострадавших, доставляют питьевую воду и помогают ликвидировать последствия паводка.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
