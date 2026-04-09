«Народный фронт» начал сбор средств для помощи жителям Дагестана

«Народный фронт» запустил сбор «Дагестан, мы с тобой»

«Народный фронт» запустил сбор средств «Дагестан, мы с тобой» для помощи пострадавшим от ЧС в регионе, сообщает пресс-служба движения.

В «Народном фронте» отметили, что из-за паводка во многих населенных пунктах нарушено электроснабжение и подача газа, повреждены дороги, подтоплены жилые дома.

Также в пресс-службе движения добавили, что пострадавшим в Дагестане требуются генераторы, емкости для хранения топлива, погружные насосы для откачки воды, тепловые пушки, питьевая вода, лекарства, пауэрбанки и другие вещи.

Кроме того, с первого дня ЧС в регионе работает гуманитарная миссии «Молодежки Народного фронта», в рамках которой волонтеры помогают эвакуировать пострадавших, доставляют питьевую воду и помогают ликвидировать последствия паводка.