Штрафы к Meta и Alphabet назвали несоразмерными прибыли

Решение суда присяжных в Лос-Анджелесе признать Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Alphabet (владелец Google) ответственными за вред, причиненный несовершеннолетним пользователям из-за дизайна социальных платформ, является слабым сигналом. Об этом заявил ИТ-эксперт Илья Костунов.

По его словам, суд признал вред, но не сделал его дорогим. Отмечается, что суд постановил взыскать с Meta 4,2 млн долларов, с Google – 1,8 млн долларов.

«А пока вред дешевый, он будет продолжаться. 1,8 млн долларов для Google – это ничто на фоне 132 млрд прибыли. Это не тот уровень ответственности, который способен заставить пересмотреть продуктовые решения. Между тем мы говорим о миллионах подростков, которых алгоритмы намеренно вовлекали и удерживали, формируя зависимость и влияя на целое поколение», — сказал он.

Костунов подчеркнул, что система научилась называть вещи своими именами, но без адекватной оценки ущерба трагедии будут повторяться.

«Лиха беда начало. Примерно так можно высказаться по поводу решения калифорнийского суда, признавшего запрещенную и признанную экстремистской компанию Meta и Alphabet (владелец Google) виновными в нанесении вреда подросткам из-за дизайна своих социальных платформ», — отметил декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, член правления РОЦИТ Андрей Быстрицкий.

По его мнению, решение может стать знаковым не только для США, но и для других стран.

«Прежде всего потому, что суд прямо указал на ответственность техногигантов за тот продукт, который они предлагают, особенно подросткам, которые более уязвимы, чем взрослые», — сказал он.

Быстрицкий добавил, что регулирование цифрового мира будет усиливаться.

«И не потому, что кто-то хочет просто ограничить право на получение, а потому, что мы только постепенно начинаем понимать с какими вызовами в новой информационно-коммуникационной среде сталкиваемся. И практически наощупь открываем правила поведения и обращения в ней и с ней. Судебные решения, принимаемые компаниями меры, новые законы — все это этапы овладения новым миром», — отметил он.