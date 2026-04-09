Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В корейском городе закрыли школу из-за сбежавшего из зоопарка волка

ViralPress

В южнокорейском городе Тэджон закрыли начальную школу из-за сбежавшего из зоопарка волка. Об этом сообщает Independent.

Хищник покинул территорию зоопарка O-World 8 апреля, его до сих пор не поймали. Животное заметили на городских улицах, власти приняли решение закрыть школу в целях безопасности.

Жителям разослали экстренные сообщения с призывом соблюдать осторожность. Поиски волка продолжаются, в операции задействованы пожарные, полицейские, военные и сотрудники зоопарка.

Ранее сообщалось, что хищник выбрался из вольера, выкопав под ним туннель. После побега животное заметили недалеко от начальной школы. Очевидцы сняли на видео, как волк бродит по улицам и выходит на оживленную дорогу. Для поисков создали совместную группу из 35 пожарных, 116 полицейских и около 100 сотрудников зоопарка. Власти разослали жителям экстренное предупреждение. Зоопарк временно приостановил работу.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!