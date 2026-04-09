В корейском городе закрыли школу из-за сбежавшего из зоопарка волка

В южнокорейском городе Тэджон закрыли школу из-за сбежавшего из зоопарка волка

В южнокорейском городе Тэджон закрыли начальную школу из-за сбежавшего из зоопарка волка. Об этом сообщает Independent.

Хищник покинул территорию зоопарка O-World 8 апреля, его до сих пор не поймали. Животное заметили на городских улицах, власти приняли решение закрыть школу в целях безопасности.

Жителям разослали экстренные сообщения с призывом соблюдать осторожность. Поиски волка продолжаются, в операции задействованы пожарные, полицейские, военные и сотрудники зоопарка.

Ранее сообщалось, что хищник выбрался из вольера, выкопав под ним туннель. После побега животное заметили недалеко от начальной школы. Очевидцы сняли на видео, как волк бродит по улицам и выходит на оживленную дорогу. Для поисков создали совместную группу из 35 пожарных, 116 полицейских и около 100 сотрудников зоопарка. Власти разослали жителям экстренное предупреждение. Зоопарк временно приостановил работу.

