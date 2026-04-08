Россиянам объяснили, как обеспечить себя свежей зеленью на весь год

Для того чтобы на протяжении всего года иметь на столе свежую зелень, важно начать работы на грядках в апреле. Об этом aif.ru рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По словам специалиста, в апреле следует засеивать первые партии зеленых культур. При этом рекомендуется следовать методу «конвейера».

«Сеете первую партию сейчас, через 2-3 недели уже начинаете собирать урожай, а затем подсеиваете новые. Таким образом, свежая зелень будет постоянно», — объяснил садовод.

Он добавил, что начать посадку лучше с популярных культур, в числе которых листовая капуста, укроп, петрушка, шпинат и листовые салаты. Эти растения лучше всего подходят для «конвейера» благодаря быстрому росту и неприхотливости.

Агроном Владимир Викулов до этого предупреждал, что использование обычной земли с огорода для проращивания рассады становится одной из наиболее распространенных ошибок. По словам эксперта, для того чтобы добиться хорошего результата, важно брать легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазинах.

