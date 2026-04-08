Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам объяснили, как обеспечить себя свежей зеленью на весь год

Садовод Туманов: первые партии зеленых культур следует засеивать в апреле
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы на протяжении всего года иметь на столе свежую зелень, важно начать работы на грядках в апреле. Об этом aif.ru рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По словам специалиста, в апреле следует засеивать первые партии зеленых культур. При этом рекомендуется следовать методу «конвейера».

«Сеете первую партию сейчас, через 2-3 недели уже начинаете собирать урожай, а затем подсеиваете новые. Таким образом, свежая зелень будет постоянно», — объяснил садовод.

Он добавил, что начать посадку лучше с популярных культур, в числе которых листовая капуста, укроп, петрушка, шпинат и листовые салаты. Эти растения лучше всего подходят для «конвейера» благодаря быстрому росту и неприхотливости.

Агроном Владимир Викулов до этого предупреждал, что использование обычной земли с огорода для проращивания рассады становится одной из наиболее распространенных ошибок. По словам эксперта, для того чтобы добиться хорошего результата, важно брать легкий, воздухопроницаемый грунт, который можно приобрести в магазинах.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, когда высаживать рассаду.

 
Теперь вы знаете
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!