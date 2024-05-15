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Садоводам объяснили, как реанимировать растения после майских заморозков

Садовод Воронова: пострадавшие от майских заморозков растения можно спасти

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Shutterstock

Майские заморозки могли негативно отразиться на состоянии высаженных на даче растений, однако их можно реанимировать. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Нужно обрезать все почерневшее, потому что на это садятся всякие грибки, бактерии, которые и дальше поползут, надо вот эти уязвимые места, которые все равно уже не восстановятся, обстричь — это первое. Второе — надо обработать все растения иммуномодуляторами», — посоветовала эксперт.

По ее словам, важно также провести подкормку с помощью минимальных доз удобрений. Утром можно прибегнуть к холодному опрыскиванию пострадавших от заморозков зеленых растений, добавила Воронова.

До этого Ольга Воронова говорила, что во время заморозков важно установить над рассадой дуги высотой до 15 см и накрыть их, это правило также касается саженцев в парнике и цветов. Она отмечала, что спасти рассаду можно также с помощью обогревателя, который ставится в теплицу. Однако в этом случае важно постоянно следить за прибором, чтобы не произошел пожар, подчеркнула эксперт.

Ранее в Союзе садоводов рассказали, как эффективно бороться с сорняками.

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