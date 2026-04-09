Ревматолог назвала причины болей в суставах весной

В весенний сезон боли в суставах могут возникать из-за резкого перехода к активному образу жизни или вирусных инфекций. Об этом «Москве 24» сообщила врач-ревматолог Дарья Кусевич.

Специалист подчеркнула, что чаще всего люди сталкиваются с болью в суставах из-за перегрузки. При этом главной группой риска весной становятся офисные сотрудники, малоподвижный образ жизни которых начинает регулярно разбавляться повышенной физической активностью. В результате таких изменений в мышцах вырабатывается большое количество продуктов окисления.

Однако если нагрузка не стала для организма критичной, то она не спровоцирует активное воспаление. В таком случае неприятные ощущения в мышцах, вокруг суставов и в сухожилиях пройдут через 2-3 дня без специального лечения.

По словам врача, боль, возникшая в результате травматичной перегрузки, может сохраняться дольше одной недели. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, важно своевременно обратиться к специалисту. При этом если вместе с болью появились отеки, а также ощущение скованности и жесткости в суставе, нужно записаться на прием к ревматологу, чтобы исключить активное воспаление.

«Вирусная инфекция тоже способна спровоцировать боль. Чаще всего причиной выступает не банальная простуда, а что-то более агрессивное, обладающее выраженным тяжелым действием на работу иммунной системы: грипп, COVID-19», — объяснила эксперт.

Она добавила, что на пике могут появиться боли в мышцах и суставах, однако они не должна держаться более двух недель после выздоровления. В противном случае необходимо пройти обследование у ревматолога.

Врач-ревматолог АО «Медицина» Наталья Степанова до этого рассказала «Газете.Ru», что здоровье суставов после 50 является результатом системного подхода: движения, питания и внимания к своему телу. По ее словам, сохранить здоровье суставов в этом возрасте удастся с помощью поддержания оптимального веса, регулярной умеренной физической активности, а также полноценного поступления кальция, витамина D, магния, омега-3 — жирных кислот.

