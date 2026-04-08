«Единая Россия» и общественники организовали помощь жителям Махачкалы

Депутат Бичаев: мы будем рядом с людьми столько, сколько нужно

Представители партии «Единая Россия», а также добровольцы, участники Народного фронта и сотрудники Всероссийского студенческого корпуса спасателей организовали подвоз питьевой воды жителям подтопленных улиц микрорайона Пальмира в Махачкале. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Артем Бичаев.

«Работали вместе с волонтерами, представителями общественных организаций и спасателями, доставляя воду жителям подтопленных домов», — рассказал Бичаев.

Парламентарий подчеркнул, что в текущих условиях особое значение имеет непосредственное взаимодействие с людьми, оказавшимися в сложной ситуации.

«В такие моменты не нужны громкие слова — нужны помощь, участие и плечо рядом», — отметил Бичаев.

Депутат добавил, что к ликвидации последствий подтопления подключилось большое количество людей.

«Именно сегодня я еще раз увидел главное — #МыВместе. И в этом наша сила», — считает Бичаев.

По словам Бичаева, помощь жителям пострадавших территорий будет оказываться до полного устранения последствий подтопления.

«Мы будем рядом с людьми столько, сколько нужно. Пока не будет преодолена эта беда, пока каждая семья не почувствует, что она не одна», — резюмировал парламентарий.