Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

«Единая Россия» и общественники организовали помощь жителям Махачкалы

Депутат Бичаев: мы будем рядом с людьми столько, сколько нужно
Telegram-канал АРТЕМ БИЧАЕВ

Представители партии «Единая Россия», а также добровольцы, участники Народного фронта и сотрудники Всероссийского студенческого корпуса спасателей организовали подвоз питьевой воды жителям подтопленных улиц микрорайона Пальмира в Махачкале. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Артем Бичаев.

«Работали вместе с волонтерами, представителями общественных организаций и спасателями, доставляя воду жителям подтопленных домов», — рассказал Бичаев.

Парламентарий подчеркнул, что в текущих условиях особое значение имеет непосредственное взаимодействие с людьми, оказавшимися в сложной ситуации.

«В такие моменты не нужны громкие слова — нужны помощь, участие и плечо рядом», — отметил Бичаев.

Депутат добавил, что к ликвидации последствий подтопления подключилось большое количество людей.

«Именно сегодня я еще раз увидел главное — #МыВместе. И в этом наша сила», — считает Бичаев.

По словам Бичаева, помощь жителям пострадавших территорий будет оказываться до полного устранения последствий подтопления.

«Мы будем рядом с людьми столько, сколько нужно. Пока не будет преодолена эта беда, пока каждая семья не почувствует, что она не одна», — резюмировал парламентарий.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!