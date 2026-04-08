Эксперт объяснил, что будет, если злоумышленники взломают робот-пылесос

Если злоумышленнику удастся взломать робот-пылесос, он может получить конфиденциальную информацию о происходящем в доме. Об этом в интервью RT сообщил главный редактор IТ-издания Runet Владимир Зыков.

«Злоумышленник может получить доступ к карте квартиры, расписанию уборки и данным из облака, а в моделях с камерой или микрофоном, потенциально, и к видео или звуку. В результате становится понятна планировка жилья, образ жизни и периоды отсутствия хозяев», — объяснил эксперт.

Кроме того, хакеры могут подглядывать за владельцем устройства через встроенную камеру. Впрочем, истории про массовые трансляции с роботов-пылесосов, скорее всего преувеличены. Такие утечки чаще всего связаны с обычными IP-камерами, добавил он.

В марте стало известно, что исследователь безопасности Сэмми Аздуфал, обнаруживший уязвимости в роботах-пылесосах DJI Romo, получит вознаграждение в размере $30 000 (2,37 млн руб. по курсу на 7 марта 2026 года).

Аздуфал, пытаясь управлять своим устройством с помощью геймпада PlayStation, выяснил, что может получить доступ к сети из примерно семи тысяч удаленно управляемых гаджетов, что потенциально позволяло просматривать видеопотоки из домов пользователей.

