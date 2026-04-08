Психиатр предупредил об опасности ставок на спорт

Психиатр Шуров: ставки на спорт могут привести к развитию тяжелой депрессии

У человека, постоянно проигрывающего в ставках, нарушается способность мыслить критически, а также пропадают причинно-следственные связи. Об этом в беседе с НСН предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, в некоторых случаях долги человека в стадии проигрышей могут достигать нескольких миллионов рублей. На фоне таких обстоятельств зависимый может столкнуться с тяжелой депрессией и начать врать своим близким, пытаясь скрыть происходящее.

«На стадии проигрышей абсолютно отсутствует критическое мышление, планирование. Такие пациенты считают, что этим можно заработать. Не получить эмоцию, а именно серьезно заработать. У человека одна идея — отыграться, всем доказать», — отметил он.

При этом психиатр подчеркнул, что в большинстве случаев на лечение этих пациентов приводят именно их родственники. Он добавил, основной аудиторией, страдающей от ставок, становятся подростки, стремящиеся к яркой и легкой жизни.

До этого стало известно, что Минздрав России намерен включить «патологическое влечение к азартным играм» в список заболеваний, требующих бесплатной помощи психиатров-наркологов.

Ранее психолог назвал главные признаки шопоголизма.