Врач рассказал, как правильно закаливать ребенка

Перед тем, как начать закаливать ребенка, нужно проверить его здоровье и исключить наличие противопоказаний. Об этом aif.ru рассказал заведующий педиатрическим отделением сочетанной патологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Артем Николенко.

По словам специалиста, благодаря закаливанию удается тренировать адаптационные механизмы организма ребенка и повышать его устойчивость к внешним фактором, в числе которых вирусные инфекции. Однако этот процесс должен быть постепенным и дозированным, поскольку резкие перепады температур могут серьезно навредить здоровью малыша.

«Начинать знакомство с закаливающими процедурами можно уже с 3-5 лет в мягком формате: воздушные ванны после сна, хождение босиком по разным поверхностям (ковер, трава, песок), легкий контрастный душ для ног», — объяснил врач.

Он отметил, что переходить к более системному процессу можно после того, как ребенку исполнится 7-8 лет. В этом возрасте можно начать использовать контрастный душ для всего тела. При этом интенсивность следует увеличивать постепенно, но регулярно.

