Сбер выпустил AI-монету к Неделе космоса

Сбер выпустил в продажу AI-монету «Открытый космос» с NFC-токеном, приуроченную к Неделе космоса, сообщает пресс-служба банка.
Монета сделана из серебра 925 пробы, а дизайн реверса создавался нейросетью Сбера Kandinsky. Для создания изображения нейросеть перебрала множество концепций, выбрав героя-первооткрывателя.
Также Kandinsky создала дизайн упаковки.
Вместе с монетой покупатель получит уникальный NFC-токен.
Всего будет выпущено 7 тыс. экземпляров монет. Они будут доступны в 1050 отделений Сбера.
Напомним, Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля при поддержке Сбера. Событие приурочено к 65-летию первого в истории человечества космического полета Юрия Гагарина.