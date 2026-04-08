Сбер выпустил AI-монету к Неделе космоса

Сбер представил AI-монету с NFC-токеном в честь Недели космоса
Сбер выпустил в продажу AI-монету «Открытый космос» с NFC-токеном, приуроченную к Неделе космоса, сообщает пресс-служба банка.

Монета сделана из серебра 925 пробы, а дизайн реверса создавался нейросетью Сбера Kandinsky. Для создания изображения нейросеть перебрала множество концепций, выбрав героя-первооткрывателя.

Также Kandinsky создала дизайн упаковки.

Вместе с монетой покупатель получит уникальный NFC-токен.

Всего будет выпущено 7 тыс. экземпляров монет. Они будут доступны в 1050 отделений Сбера.

Напомним, Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля при поддержке Сбера. Событие приурочено к 65-летию первого в истории человечества космического полета Юрия Гагарина.

 
