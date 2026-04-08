«Не стоит демонизировать»: диетолог назвал единственную опасность фастфуда

Не стоит демонизировать фастфуд, поскольку он не является ядом. Главная его опасность в высокой калорийности. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.

Он подчеркнул, что чипсы и бургеры становятся опасными только при регулярном употреблении.

«Если вы выпиваете 2 литра сладкой газировки каждый день, то получаете хронический всплеск инсулина, который гарантированно приведет к ожирению. Но если это разовая акция раз в полгода — организм справится», — сказал специалист.

Диетолог, замдиректора НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого назвал группы продуктов, регулярное употребление которых способствует росту «плохого» холестерина в крови.

К первой группе относятся жирное мясо (свинина, баранина), колбасы, сосиски, бекон, а также жирные сорта сыра, сливочное масло и сливки. Вторая группа — это промышленно обработанные продукты: выпечка, кондитерские изделия, полуфабрикаты, соусы, чипсы и сладкие газированные напитки. Третья группа — жареные блюда, особенно приготовленные во фритюре или на многократно используемом масле.

