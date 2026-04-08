Сбер провел профориентационную экскурсию для детей из приемных семей

Подростки из 6 регионов России посетили профориентационную экскурсию в офисе Сбера
Сбер провел в московском офисе профориентационную экскурсию для подростков из приемных семей альтернативного формата «Детских деревень SOS», сообщает пресс-служба банка.

Экскурсию посетили подростки из Томилино, Пскова, Орла, Кандалакши, Вологды и Санкт-Петербурга.

В рамках экскурсии ребята узнали о работе различных подразделений банка и о том, как технологии помогают сотрудникам взаимодействовать с клиентами.

Кроме того, для детей провели мотивационный мастер-класс по целеполаганию «На пути к мечте», в рамках которого ребята учились формулировать свои цели и планировать ближайшие действия.

Кроме того, некоторые участники экскурсии оформили молодежные московские карты Сбера.

Напомним, «Детские деревни SOS» — это формат альтернативной опеки, в котором дети, оставшиеся без попечения родителей, растут в семейной среде, а не в учреждениях. Системную поддержку таким семьям оказывает благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

 
