В США носильщики гроба провалились вместе с ним в могилу и придавили сына умершего

В США мужчина провалился в могилу вместе с гробом отца и потерял сознание

В Пенсильвании на северо-востоке США во время похорон рухнула платформа с людьми. В результате сын покойного оказался придавлен гробом, сообщает 6abc Action News.

Американец умер из-за сердечных осложнений. В момент прощания с ним, когда процессия опускала гроб в могилу на кладбище, платформа разрушилась, и несколько мужчин, включая сына покойного, провалились в яму. Сообщается, что мужчина оказался зажат гробом и потерял сознание, уткнувшись лицом в грязь.

«Гроб лежал на нем, и он потерял сознание», — рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Семья американца обвинила в случившемся работников кладбища и похоронного бюро, которые халатно отнеслись к исполнению своих обязанностей. Они заявили, что платформа находилась в аварийном состоянии: дрожала, шаталась и была мокрой. Родственники умершего намерены требовать компенсацию из-за сорванной церемонии.

До этого в бразильском городе Сан-Паулу нашли мужчину, который был похоронен заживо. Крики о помощи услышала возле одного из надгробий посетительница кладбища. Она вызвала спасателей, которые помогли извлечь живого человека из могилы.

Племянник потерпевшего рассказал, что тот страдает психическим расстройством. Неизвестно, как он оказался в могиле, но не исключено, что на него могли напасть и похоронить заживо. После медосмотра мужчину отпустили домой.

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