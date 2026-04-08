Туристов предупредили об опасности бутилированной воды в Азии

В азиатских странах вода в пластиковых бутылках может представлять особую опасность, поскольку в этих местах существует бизнес по их вторичному использованию. Об этом сообщил «Пятый канал».

Путешественники отмечают, что в некоторых пластиковых бутылках, продающихся в небольших магазинах в Азии, может находиться грязная вода из местных сточных вод.

Кроме того, навредить здоровью может и лед. По словам инфекциониста Георгия Викулова, зачастую его могут колоть с помощью ржавых инструментов на грязном асфальте.

«Возбудитель может быть в пресноводных водоемах, в бассейнах. В кубиках льда может быть возбудитель кишечной группы, включая вирус гепатита А», — предупредил эксперт.

Он посоветовал туристам отказаться от покупки льда в азиатских странах, а также отдавать предпочтение воде, которая продается в крупных супермаркетах. Путешественникам также рекомендуется взять с собой в поездку сорбенты для вывода токсинов и препараты для регидратации. Благодаря этим средствам удастся помочь организму при сильном обезвоживании.

