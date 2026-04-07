Школьник упал с крыши девятиэтажки в Волгограде и выжил

V1: в Волгограде школьника нашли под окнами девятиэтажки

В Волгограде устанавливаются обстоятельства падения 12-летнего мальчика с крыши девятиэтажного дома, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от поликлиники № 30. Школьник упал с крыши «брежневки». По предварительной информации, несчастный случай произошел из-за неосторожности мальчика.

С тяжелейшими травмами пострадавшего доставили в больницу, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого в Омской области пятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в селе Лузино, оставшись дома без присмотра. Мальчик самостоятельно открыл окно и выпал с высоты второго этажа. Прохожие вызвали скорую помощь, серьезных травм мальчик не получил. Полицейские установили, что дверь в квартиру была заперта, отца ребенка в момент происшествия не было дома.

Ранее школьник выжил, выпав из окна на 11-м этаже в Москве.