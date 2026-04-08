На конференции RIGF-2026 рассказали об эффективном взаимодействии бизнеса и ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) помогает бизнесу понять, что он создает и для чего, заявила управляющий директор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Вероника Колодько в рамках сессии «ИИ как триггер слома привычных процессов: что он меняет уже сегодня и как изменит управление, экономику и общество к 2035 году» на форуме по управлению интернетом RIGF.

Она отметила, что на портале «Рамблер» ИИ применяется для построения продуктовых гипотез, чтобы учитывать потребности человека и делать сценарии взаимодействия с сервисами понятными.

«Например, мгновенный тест на «синтетических» пользователях – точном отражении реальной целевой аудитории – позволяет в моменте понять, насколько текст редактора решает задачу читателя. Это значительно экономит время и средства», — сказала она.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор АНО «ЦТИИ НЕЙРОЛАБ», исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Вячеслав Береснев, руководитель направления «Искусственный интеллект» департамента развития технологий и программ ДПО инновационного центра «Сколково» Евгений Осадчук и другие.