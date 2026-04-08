Более миллиона человек примут участие в спортивном марафоне «Единой России»

«Единая Россия» объявила о старте пятого сезона спортивного марафона «Сила России», который объединит более миллиона человек, сообщает пресс-служба партии.

В рамках марафона партия организует площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Также в новом сезоне появятся командные треки.

«Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдет занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников СВО», — рассказала председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Она добавила, что к спортивному движению партии уже присоединились более 1,3 млн человек.

В личных зачетах каждые 2 недели лидеры рейтинга будут получать коллекционные карточки с автографами известных спортсменов.

«Нам очень приятно, что в этом году Всероссийский спортивный марафон «Сила России» расширился на студенчество и появилась отдельная номинация. Мы благодарны «Единой России» за это движение», — отметила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Старт марафону в Новосибирске дал руководитель оргкомитета «Силы России», трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Открытая тренировка с его участием в центральном парке собрала студентов 18 вузов, сборные профсоюзов и крупнейших предприятий.