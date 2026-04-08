В Сбере рассказали о помощи пострадавшим во время ЧС в Дагестане

Сбер выплатит компенсацию за пострадавшее от ЧС жилье в Дагестане

Сбер проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от ЧС в Дагестане, а «СберСтрахование» произведет выплаты за пострадавшее жилье в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что выбор программы урегулирования кредита будет зависеть от вида, суммы и необходимых сроков поддержки.

Также клиенты «СберСтрахования» в регионе уже получили сообщение с информацией о помощи в быстром сборе документов, необходимых для урегулирования страхового случая и помощи в поиске пропавшего человека.

В «СберСтраховании» добавили, что пропуск платежа по полису не приведет к расторжению договора, чтобы у людей было время на то, чтобы справиться с последствиями ЧС.

Кроме того, во временных пунктах размещения в Махачкале, поселке Мамедкала и селе Тутлар сотрудники банка готовы проконсультировать граждан по финансовым вопросам.

Также Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» открыл в Сбере специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане.