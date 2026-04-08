Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Сбере рассказали о помощи пострадавшим во время ЧС в Дагестане

Сбер проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от ЧС в Дагестане, а «СберСтрахование» произведет выплаты за пострадавшее жилье в упрощенном порядке, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что выбор программы урегулирования кредита будет зависеть от вида, суммы и необходимых сроков поддержки.

Также клиенты «СберСтрахования» в регионе уже получили сообщение с информацией о помощи в быстром сборе документов, необходимых для урегулирования страхового случая и помощи в поиске пропавшего человека.

В «СберСтраховании» добавили, что пропуск платежа по полису не приведет к расторжению договора, чтобы у людей было время на то, чтобы справиться с последствиями ЧС.

Кроме того, во временных пунктах размещения в Махачкале, поселке Мамедкала и селе Тутлар сотрудники банка готовы проконсультировать граждан по финансовым вопросам.

Также Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» открыл в Сбере специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим от ЧС в Дагестане.

 
Теперь вы знаете
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!