Россияне рассказали о своем отношении к роботам-андроидам для уборки

ВТБ: 70% россиян готовы пользоваться роботами-андроидами для уборки и готовки
Большинство россиян (70%) заявили о готовности пользоваться дома роботами-андроидами для решения бытовых задач, следует из результатов исследования ВТБ, проведенного к конференции Data Fusion.

Опрос показал, что 16% «точно готовы», 27% — «скорее готовы», 25% — «отчасти готовы». Также 32% респондентов заявили, что чувствуют положительное влияние ИИ-сервисов на свои когнитивные навыки, а 17% — отрицательное.

В ходе опроса 25% россиян заявили, что боятся потерять работу из-за ИИ в ближайшие 5-10 лет, 7% сталкивались с такими случаями, а 21% слышали о подобном.

Что касается цифровой активности, 20% респондентов рассказали, что знают понятие «большие данные», 48% слышали термин, но не знают его значения, а 32% вообще не знают, что это.

Опрос показал, что 47% респондентов считают, что большие данные применяются для анализа поведения потребителей, 40% — для научных исследований, 35% — для прогноза погоды, автомобильного трафика или эпидемий, а еще 34% — для автоматизации бизнеса и госуслуг.

По данным опроса, 63% россиян ежедневно пользуются поисковыми сервисами и ИИ, 62% ежедневно пользуются банковскими картами, 29% — 2-3 раза, 5% — раз в неделю.

Аналитики ВТБ выяснили, что 66% россиян довольны текущим уровнем персонализации банковских карт и интернет-сервисов, а 10% готовы доверять финансовым советам ИИ.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика, поведение пользователей формируется быстрее, чем знания, так как люди сначала пользуются сервисами, а уже потом пытаются разобраться в их работе.

«Такой подход создает риск манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Мы как банк активно участвуем в повышении финансовой грамотности и популяризации технологий, в том числе ИИ и больших данных. Благодаря развитому рынку финансовых технологий, большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ несмотря на риски и даже готовы интегрировать его в повседневную жизнь», — сказал он.

Опрос проходил в феврале 2026 года в городах с населением более 100 тыс. человек. Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет.

 
Россияне все чаще идут к хирургам после укуса комара. Что за новую болезнь переносят кровососы
