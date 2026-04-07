В Новосибирске школьницы на электросамокате врезались в коляску с ребенком

В Новосибирске две школьницы на электросамокате врезались в коляску с маленьким ребенком. Об этом сообщает RT. По словам матери девочки Виктории, обошлось без травм. Спасло то, что младенец был пристегнут.

Как отметила женщина, подросткам — 13-15 лет. Они сильно испугались, но отказались звонить родителям.

«Позже приехал какой-то родственник одной из девочек, вел себя очень дерзко, улыбался. Говорил, мол, что вы хотите, это же дети, вы же не пострадали. Потом появилась мама другой школьницы, тоже вела себя не лучше. Я же находилась в шоковом состоянии», — рассказала изданию Виктория.

Вызванные на место правоохранители сообщили ей, что штраф за подобное нарушение составляет от 1,5 тыс. рублей, а также посоветовали обратиться в сервис кикшеринга, в котором школьницы арендовали самокат.

Позднее, со слов Виктории, с родителями подростков все же удалось договориться — они выплатили 10 тысяч рублей за ремонт коляски и принесли свои извинения. Она отметила, что не собирается продолжать конфликт, но потребовала от службы поддержки кикшеринга заблокировать аккаунты девочек.

Зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев до этого заявил, что полностью регулировать электросамокаты в России получится, если ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 километров в час, обязать граждан соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и сделать для таких транспортных средств специальные дорожки в прогулочных зонах.

Парламентарий также предложил упростить процедуру постановки электросамокатов на госучет.

Ранее пенсионерка разгромила стоянку электросамокатов в Воронеже.

 
