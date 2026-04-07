«Единая Россия» развернула координационные штабы во всех пострадавших районах Дагестана

Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнения в Дагестане

Партия «Единая Россия» помогает обеспечить людей в пострадавших от непогоды районах Дагестана всем необходимым. Об этом сообщил секретарь Генсовета политической силы Владимир Якушев в ходе визита в пункт временного проживания в селе Сивух Хасавюртовского района республики.

Якушев провел встречи с жителями и представителями спецслужб. На них он отметил, что для людей важен постоянный контакт. Они должны знать, что происходит и какие меры власти предпринимают и планируют реализовать.

Также Якушев поручил создать группы из представителей местной администрации с привлечением специалистов регионального Минстроя для обследования домов.

«Нужно оценить нанесенный ущерб, определить объем помощи, которую необходимо выделить на каждое пострадавшее от наводнения жилище. Эту организационную работу важно провести оперативно», — подчеркнул Якушев.

Он добавил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию в Дагестане на личном контроле. Работа федерального правительства над решением проблем республики, по словам Якушева, четко регламентирована.

Якушев особо выделил тот факт, что все регионы России включились в оказание помощи Дагестану.

«Машины с гуманитарной помощью едут из разных концов страны. Вся Россия — с вами. Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла», — сказал Якушев.

«Единая Россия», добавил он, организует необходимое для наведения порядка количество волонтеров.

В свою очередь, глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил всех жителей России, добровольцев и неравнодушных граждан, оказывающих помощь Дагестану.

Активисты «Единой России» работают в пострадавших районах круглосуточно. Для их поддержки со всей страны идут машины с питьевой водой, экипировкой для добровольцев и спасателей, генераторы. Координационные штабы развернуты во всех пострадавших районах.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал поручение усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды в Дагестане.