Россиянам назвали ингредиенты качественной творожной пасхи

Натуральная пасха должна состоять из простых ингредиентов, в числе которых творог и яйца. Об этом RT рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По словам специалиста, в составе качественной пасхи должны быть жирный однородный творог, сливочное масло, яйца, сахар, а также сметана или сливки. Также в десерт можно добавить различные сухофрукты, орехи и ванильный сахар.

При этом эксперт подчеркнул, что срок годности натуральной пасхи с таким составом будет небольшой.

«Если говорить о том, чего не должно быть в качественной пасхе, то в первую очередь это касается растительных жиров. Также не должно быть стабилизаторов и загустителей, которые могут использоваться для имитации густоты вместо жирного творога», — предупредил он.

Помимо этого, специалист посоветовал не покупать пасху, в составе которой есть ароматизаторы, консерванты, крахмал и красители, вредные для здоровья.

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова до этого предупреждала в разговоре с «Газетой.Ru», что для окрашивания яиц на Пасху нельзя использовать маркеры, фломастеры, гуашь, марганцовку и кусочки ткани, поскольку в них содержатся токсичные соединения, опасные для здоровья.

