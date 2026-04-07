Врач раскрыла, как часто нужно мыть голову

Врач-дерматовенеролог, трихолог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» прокомментировала появившуюся в Сети информацию о том, что если долго не мыть голову, можно облысеть. Эксперт поспешила оспорить это утверждение.

«Это на самом деле миф. То есть мыть волосы нужно по мере необходимости, у каждого она своя. Это не приводит к седине и облысению», — подчеркнула она.

Что касается частоты мытья головы, все зависит от типа кожи. Если она жирная, можно проводить процедуру хоть ежедневно. Обладателям сухой кожи достаточно мытья раз в 3-4 дня, добавила Сирмайс.

Доктор медицинских наук, врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова до этого говорила, что одними из самых распространенных ошибок в уходе за волосами являются смешение понятий типа кожи головы и типа волос, а также пересушивание волос агрессивными средствами.

Ранее врач развеял миф о связи шампуней с необратимым облысением.

 
