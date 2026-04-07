Марии и Александры чаще всех среди детей летали «Аэрофлотом» в 2025 году

Группа «Аэрофлот» перевезла более 3,1 млн детей в 2025 году
В 2025 году группа «Аэрофлот» перевезла более 3,1 млн детей в возрасте от 2 до 12 лет, рассказал генеральный директор и председатель правления публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что группа «Аэрофлот» увеличила объемы перевозки детей от 2 до 12 лет.

По словам Александровского, введение фиксированной скидки 50% на детские билеты по России позволило увеличить количество перевезенных юных пассажиров на 19,8% по сравнению с 2024 годом.

«Всего в 2025 году на собственных рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» было перевезено более 2,2 млн детей в возрасте от 2 до 12 лет», — сказал Александровский.

В канале в MAX «По SUти» отмечается, что услугой сопровождения детей на собственных рейсах авиакомпаний воспользовались 21 тыс. раз, а многодетные семьи оформили 29,9 тыс. бронирований.

Также в канале назвали самые популярные имена юных пассажиров на рейсах группы «Аэрофлот». В топ-3 имен девочек попали Мария (90,9 тыс.), Анна (86,1 тыс.) и Полина (76,3 тыс.), а у мальчиков самыми популярными стали Александр (99,3 тыс.), Артем (93,2 тыс.) и Михаил (86,3 тыс.).

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

