Начинающим бегунам рассказали, в какой момент стоит сойти с дистанции

Врач Демьяновская: с дистанции стоит сойти при сильной одышке
Начинающим бегунам и велосипедистам стоит обратить внимание, что темп, при котором невозможно говорить, опасен для новичка. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Важно ориентироваться на самочувствие: комфортным для новичка можно считать темп, при котором человек не запыхался и может спокойно говорить полными предложениями. Если во время занятий спортом не хватает дыхания, чтобы сказать пару слов, значит, темп слишком высокий», --сказала Демьяновская.

Боль в суставах, головокружение, сильная одышка — это повод остановиться и сделать паузу, подчеркнула она.

Также врач посоветовала чередовать тренировки с днями отдыха, чтобы мышцы восстанавливались.

До этого Демьяновская говорила, что к забегу на длинную дистанцию или веломарафону необходимо готовиться минимум два-три месяца, увеличивая нагрузку не более чем на 10% в неделю.

Экипировку, по ее словам, также необходимо готовить заранее — к старту она должна быть уже разношена. Что касается тканей, лучше выбирать не хлопок, а влагоотводящие материалы. При этом ничего не должно натирать.

Ранее россиянам назвали пять самых эффективных упражнений для домашней тренировки.

 
