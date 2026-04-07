Россиянам объяснили, какой декор не стоит наносить на пасхальные яйца

Строгих ограничений по цвету пасхальных яиц нет, однако оскорбительные и непристойные надписи наносить не стоит. Об этом в беседе с РИАМО сообщил секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

«Традиционно рекомендуют красный, но красят в самые разные цвета. Разве что черный выглядит не очень уместно, однако это скорее вопрос традиции, а не запрета. Расписывать яйца тоже можно, это давняя практика, и нередко такие росписи становятся настоящими произведениями искусства», — сказал священник.

Само яйцо символизирует жизнь: из яйца появляется птенец, и поэтому оно связано с образом Воскресения, добавил он.

До этого Монаршек говорил, что куличи можно вкушать только после ночного богослужения, предшествующего Пасхе. При этом, по его словам, освятить пасхальную выпечку можно заранее.

