Россиянам объяснили, какой декор не стоит наносить на пасхальные яйца

Протоиерей Монаршек: на пасхальные яйца нельзя наносить оскорбительные надписи
Строгих ограничений по цвету пасхальных яиц нет, однако оскорбительные и непристойные надписи наносить не стоит. Об этом в беседе с РИАМО сообщил секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

«Традиционно рекомендуют красный, но красят в самые разные цвета. Разве что черный выглядит не очень уместно, однако это скорее вопрос традиции, а не запрета. Расписывать яйца тоже можно, это давняя практика, и нередко такие росписи становятся настоящими произведениями искусства», — сказал священник.

Само яйцо символизирует жизнь: из яйца появляется птенец, и поэтому оно связано с образом Воскресения, добавил он.

До этого Монаршек говорил, что куличи можно вкушать только после ночного богослужения, предшествующего Пасхе. При этом, по его словам, освятить пасхальную выпечку можно заранее.

Ранее россиянам назвали безопасную норму яиц на Пасху.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!