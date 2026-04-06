В Подмосковье провели единое родительское собрание

Более 3 тысяч родителей посетили единое родительское собрание в Подмосковье

В колледжах и вузах Подмосковье провели единое региональное родительское собрание «Выбор профессии — выбор будущего», которое посетили более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Собрание провели для родителей учащихся 9-11 классов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В рамках собрания родителям рассказали об особенностях региональной системы инклюзивного профессионального образования, а также профессиях и специальностях для ребят с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, специалисты сопровождения инклюзивного образования провели для родителей персональные консультации о доступности образовательной среды, особенностях психолого-педагогической поддержи и адаптации учащихся.